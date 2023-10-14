İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Umut Nayir, Fenerbahçe'de formanın peşinde!
Spor

Umut Nayir, Fenerbahçe'de formanın peşinde!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde transfer ettiği 30 yaşındaki deneyimli forvet Umut Nayir milli arada çalışmalarına devam ederek sarı lacivertlilerde ilk gol sevincini yaşamayı hedefliyor.

14 Ekim 2023 Cumartesi 11:08 - Güncelleme:
Umut Nayir, Fenerbahçe'de formanın peşinde!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden Umut Nayir, 7 resmi maçta 63 dakika sahada kalabildi...

30 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla 33 resmi maçta 18 gol atmış, bu performansı Milli Takım kapılarını açmıştı.

Umut Nayir, bu yaz Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak deneyimli oyuncu, şu ana kadar Dzeko ve Batshuayi ile girdiği forma rekabetinde arka planda kaldı.

İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞAMAK İÇİN SABIRSIZ

Umut, 7 resmi maçta 63 dakika sahada kalabildi. Ancak Milli forvetin pes etmeye niyeti yok. Bulduğu her şansı en iyi şekilde kullanmaya kararlı olan Umut Nayir, Fenerbahçe'deki ilk gol sevincini yaşamak için sabırsız...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.