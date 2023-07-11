Umut Nayir, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Eyüpspor'dan Umut Nayir'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, Eyüpspor'dan Umut Nayir'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, golcü futbolcu Umut Nayir'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco yer aldı.
Umut Nayir'e ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.