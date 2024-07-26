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Spor

Umut Nayir Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Umut Nayir, sarı lacivertli kulüpten ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a transfer oldu.

26 Temmuz 2024 Cuma 18:11 - Güncelleme:
Umut Nayir Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni adresi belli oldu
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Fenerbahçe, Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor'a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

VEDA ETTİ

Umut Nayir, Fenerbahçe'ye veda etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 31 yaşındaki oyuncu, "Değerli Fenerbahçe camiası; bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi benim için kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

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