Umut Nayir, Fenerbahçe'ye yakın

Fenerbahçe, golcü oyuncu Umut Nayir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bonservisi Eyüpspor'da bulunan 30 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlandığı aktarılırken, Umut Nayir'in resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldiğini belirtildi.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

UMUT NAYİR'İN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Umut Nayir geride bıraktığımız sezonda Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giymiş ve Süper Lig'de toplam 31 maçta 17 gol 3 asist kaydetmişti.