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Spor

Umut Nayir: Görevimizi yapabilmenin gururunu yaşıyoruz

Umut Nayir, Galler'i 2-0'lık skorla mağlup ettikleri karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

20 Haziran 2023 Salı 00:34 - Güncelleme:
Umut Nayir: Görevimizi yapabilmenin gururunu yaşıyoruz
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A Milli Takım'da Galler karşısında gol perdesini açan Umut Nayir, Galler galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Umut Nayir yaptığı açıklamada, "Burada Milli forma altında görev verilen herkesin amacı ortak. Çok mutluyuz, görevimizi yapabilmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Attığı golle ilgili konuşan golcü oyuncu, "2-3 dakika önce attım ama iptal oldu. İptal olacağını biliyordum. Golü atınca telafi ettim. Barış çok iyi ortaladı, kaleci kurtaracak diye korktum ama gol oldu." şeklinde konuştu.

Umut Nayir ayrıca, "Benim için özel bir sezon oldu. Özel sezonu böyle taçlandırmak çok keyifli." ifadelerini kullandı.

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