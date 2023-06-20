Umut Nayir: Görevimizi yapabilmenin gururunu yaşıyoruz

A Milli Takım'da Galler karşısında gol perdesini açan Umut Nayir, Galler galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Umut Nayir yaptığı açıklamada, "Burada Milli forma altında görev verilen herkesin amacı ortak. Çok mutluyuz, görevimizi yapabilmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Attığı golle ilgili konuşan golcü oyuncu, "2-3 dakika önce attım ama iptal oldu. İptal olacağını biliyordum. Golü atınca telafi ettim. Barış çok iyi ortaladı, kaleci kurtaracak diye korktum ama gol oldu." şeklinde konuştu.

Umut Nayir ayrıca, "Benim için özel bir sezon oldu. Özel sezonu böyle taçlandırmak çok keyifli." ifadelerini kullandı.