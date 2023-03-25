Umut Nayir: Gururlu ve mutluydum

Umut Nayir, Milli Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Umut Nayir, "İlk milli maçımdı. Resmi bir maçta süre buldum. Gururlu ve mutluydum. Türk Milli Takım formasını giymek, temsil edebilmek büyük bir ayrıcalık. Bu anlamda sevinçliyim." dedi.

Rahat bir galibiyet beklense de grubun ilk maçı olduğunu söyleyen Umut, "Maçın hikayesine dönecek olursak; sıralama olarak bizden daha aşağıda bir takım olduğu için insanlar daha rahat bir galibiyet bekleyebilir ama grup başlangıç aşaması olması, rakiple aramızdaki ilişkiler nedeniyle belli bir atmosfer vardı. Oyuna da biraz yavaş başladık. Onları da atmosfer tetikledi. İdeal oyunumuz muydu, belki değildi ama böyle bir mücadeleye galibiyetle başlamak iyi oldu." açıklamasını yaptı.

"BU EKİP DAHA İYİSİNİ YAPABİLECEK POTANSİYELDE"

Umut Nayir, "Öyle olmasını umuyorum. Aslında futbolcular olarak stresle başa çıkmamız lazım. Stres bir bahane değil. Burada ilk maçtı gibi bahanelerin arkasına sığınmak istemiyoruz. Bu jenerasyon, bu ekip daha iyisini yapabilecek potansiyelde. İdeal bir maç değildi ama galibiyetle başlamak değerli." diye konuştu.

Hırvatistan maçına da değinen başarılı oyuncu, "Hırvatistan maçı ayrı bir senaryosu olan bir maç olacak. Sonuçta FIFA sıralamasında bizden daha üstte, futbol kültürleri ayrı, büyük turnuvalarda sürekli devam ediyorlar. Üst sıraları zorluyorlar. O maçın hikayesi ayrı olacak. İyi bir atmosferle oradan da istediğimiz sonucu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Umut ayrıca, "Ben keyif alıyorum milli takımda olmaktan. Birlikte oynadığım, karşılıklı oynadığım arkadaşlarım var. Onların çoğu alt yaş gruplarında buraya oynayıp gelmiş arkadaşlar. O yüzden iletişim kurmakta zorlanmıyorlar. Etkileşimleri, iletişimleri üst düzeyde. İyi bir sinerji var. Bunu sahaya da yansıtabilirsek daha güzel olacak." diyerek sözlerini noktaladı.