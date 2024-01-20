Umut Nayir: Güzel bir gol oldu

Pendikspor'un golcü oyuncusu Umut Nayir, Beşiktaş karşılaşmasının ardındna görüşlerini aktardı.

Umut Nayir, "Maç iki taraf açısından da çok zordu. Rüzgarla birleşen bir yağmur vardı. Hem Beşiktaş hem de Pendikspor taraftarına teşekkür ediyorum buraya geldikleri için. Golü erken atınca biraz daha karşılamaya geçtik. İkinci yarıda Beşiktaş biraz daha risk almaya başlayınca fırsatlar önümüze geldi." dedi.

Deneyimli oyuncu ayrıca, "Güzel bir gol oldu. Genelde ceza alanı içinden gol atan bir oyuncuyum. Mert ağabeyi uzaktan avlamak kolay değil." sözlerini sarf etti.