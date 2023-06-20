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Spor

Umut Nayir harekatı! Süper Lig devi kolları sıvadı

Milli Takım'ın Galler karşısında oynadığı maçta ilk golün sahibi olan Umut Nayir için hareketlilik yaşanıyor. Yıldız forvet Umut Nayir, Süper Lig devine transfer olabilir. İşte detaylar...

20 Haziran 2023 Salı 00:23 - Güncelleme:
Umut Nayir harekatı! Süper Lig devi kolları sıvadı
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Bonservisi Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da bulunan ve bu sezon Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor forması giyen Umut Nayir için Süper Lig devi devreye girdi.

FENERBAHÇE, UMUT NAYİR İÇİN DEVREDE

Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takım bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Umut Nayir Fenerbahçe'nin öncelikli listesinde yer alıyor.

EYÜPSPOR BAŞKANINDAN UMUT NAYİR AÇIKLAMASI

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Umut Nayir ile ilgili olarak; "Umut Nayir ile hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ilgileniyor, öncelik ise Fenerbahçe'de." açıklamasında bulunmuştu.

UMUT NAYİR'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı futbolcu Umut Nayir, bu sezon tüm kulvarlarda HangiKredi Ümraniyespor forması ile 30 tanesi ilk 11'de olmak üzere 33 karşılaşmada görev aldı. 29 yaşındaki başarılı forvet oyuncusu Umut Nayir, bu maçlarda 18 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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