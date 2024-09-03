Umut Nayir: Hepimizin amacı bayrağa hizmet etmek

Umut Nayir, A Milli Takım kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Umut Nayir yaptığı açıklamada, "Hazırlıklar iyi gidiyor. Bir süre sonra olmak da benim için keyifli. Umarım başlangıç gibi sonu da güzel olur." dedi.

Tecrübeli golcü, "Milli takımda ilk golüm benim için özel bir andı. Galler ve İzlanda sık karşılaştığımız rakipler. Burada da rekabette hepimizin amacı bayrağa hizmet etmek. Galler maçından sonra Avrupa Şampiyonası'na gitmiştik. Umarım bu da Uluslar Ligi'nde B Grubu'ndan A Grubu'na giden bir süreç olur." diye konuştu.

Umut Nayir ayrıca, "Yaş ortalaması olarak genç bir takımız. Genç ve gelişmeye devam eden arkadaşlarımız var. Yeni tanıştım onlarla. Umarım bu fırsatları değerlendirerek bizi temsil etmeye devam ederler." ifadelerini kullandı.