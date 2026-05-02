Umut Nayir: İkincilik şansımızı kovalayacağız

Trabzonsporlu futbolcu Umut Nayir, Göztepe'nin oynaması zor bir takım olduğunu belirterek, "Esasında ilk yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen gösterdiğimiz coşkuyu belki baştan göstersek ikincilik yarışında daha iddialı olabilirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayan bordo-mavili futbolcu Umut Nayir, Göztepe'nin analizi çok kolay bir takım olduğunu dile getirerek, "Göztepe analizi çok kolay bir takım. Oyuncular değişse de birkaç senedir aynı sistemi ve organizasyonu oynamaya çalışıyorlar. Ama oynaması zor bir takım. Fiziksellikleri çok ön planda, yüksek şiddetli oynamaya çalışıyorlar. Agresiflikleri çok yüksek. Onların coşkusuna, agresifliğine cevap vermezseniz bizim gibi büyük bir takıma karşı deplasmanda bile istediklerini oyunu oynayabiliyorlar. Esasında ilk yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen gösterdiğimiz coşkuyu belki baştan göstersek ikincilik yarışında daha iddialı olabilirdik. Fikstür kısaldı önümüzde kritik kupa maçı var. Onun öncesinde böyle zor bir takıma karşı 10 kişi de kalsak dirayet gösterebilmek ve geri dönebilmek değerli diye düşünüyorum. Ligin son döneminde formasyonlardan, stratejilerden bağımsız o duyguları koruyabilmek önemli oluyor. Bazı hedefsiz takımları görüyorsunuz çok iddialıyken çok kolay kaybedebiliyorlar. Bizim hedefimiz vardı ama ilk yarı onu yansıtamadık" şeklinde konuştu.

"NE KADAR YAPABİLİRSEM ÜSTÜNE KOYMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Hücum oyuncusu olunca her zaman gol atmak istiyorsunuz" diyen Nayir, "Maçtaki senaryolarda bunu anlatmak kolay olmuyor. Forveti oyuncusu içeride ama rolü bazen orta saha bazen başka bir mevki olabiliyor. Bulunduğum yerlerden gocunmuyorum. Ne kadar yapabilirsem üstüne koymaya çalışıyorum. Bugün bir katkı verebildim mutluyum" diye konuştu.

Ligde ikincilik şanslarının olduğunu vurgulayan Nayir, "Fatih hoca ben buraya katılmadan önce basın toplantılarında ilk haftalardan beri 1 veya 4 nerede bitirebilirsek bizim için uygun demişti. 4'ü garantiledik sonra 3'ü garantileyelim dedik. 3'ü garantiledik halen ikincilik şansımız var. Onu kovalayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İşimize bakıp sonra kupa maçına hazır olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.