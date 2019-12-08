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Umut Nayir: İnşallah bu golün değerini anlarız

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçta biri 90+5'te olmak üzere iki kritik gol atan Umut Nayir, karşılaşma sonrasında konuştu.

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Değerli bir gol attığını söyleyen Umut, "Çok mutluyum. Kritik haftalarda seriyi devam ettirmemiz gerekiyordu. Kasımpaşa merkezi çok iyi kapatan takım. Maçı çevirmemiz zor oldu ama son dakika golleri her zaman takım ruhuna katkı verir. İnşallah şampiyon olunca bu golün değerini anlarız" ifadelerini kullandı.

Takıma katkı vermeye çalıştığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum. Birçok oyuncunun önemli golü var. Ben de Beşiktaş'a katkı vermeye çalışacağım" dedi.

 

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