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Spor

Umut Nayir koronavirüs testi sonucunu açıkladı

Koronavirüse yakalandığı için sahalardan uzak kalan Beşiktaş'ın golcüsü Umut Nayir, son testinin sonucuyla ilgili sevindirici bir açıklama yaptı.

DHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:44 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:44
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Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, 24 Haziran'da pozitif çıkan koronavirüs testinin bugün negatife döndüğünü açıkladı.

Siyah-beyazlı futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"24 Haziran günü pozitif sonuçlanan corona testim bugün ilk defa negatife döndü çok şükür. Semptomatik bir etkisi olmasa da sezonun devam ettiği bir dönemde uzun süre bu süreçle karşılaşmak mental anlamda çok zorladı beni. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler.

TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım.

Sezonun bu kritik haftalarında hem kendim için hem takımım için güzel hayallerim vardı. Bireysel anlamda takımdan uzak kalmanın hayal kırıklığını yaşasam da inşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek. Tekrar teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen herkesten."

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