Umut Nayir: Mükemmel bir seri yaptık

Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir, Ankaragücü maçı sonrası demeçler verdi.

Umut Nayir yaptığı açıklamada, "Filenin Sultanları'nı kutluyoruz. Bizi gururlandırmaya devam ediyorlar. Güzel bir zafer, onlara minnettarız. Bu yolde büyük örnek oldular." dedi.

Ayrıca, "Ankaragücü ilk profesyonel kulübüm. Onlara karşı oynadığımda garip hisler oluyor. Zor olacağı belliydi. Zeminle ilgili sıkıntılar vardı, ağır bir maç olacağı belliydi. Twente deplasmanından yorgun geldik. Bahane bulmadan, kazanmak önemliydi. 9'da 9 ile mükemmel bir seri yaptık." açıklamasını yaptı.