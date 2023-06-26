Umut Nayir Süper Lig devine gidiyor! Yılın transferi

Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Ümraniyespor'da muhteşem bir sezon geçiren 29 yaşındaki deneyimli forvet Umut Nayir'in talipleri artmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Umut Nayir için son olarak Süper Lig'in önemli kulübü Fenerbahçe devreye girdi.

KANARYA'DA HEDEF UMUT NAYİR

Umut Nayir, sezon başında Eyüpspor'dan Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderildi. İstanbul temsilcisinde iyi bir sezon geçiren Umut Nayir, Fenerbahçe'nin radarına girmeyi başardı. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacak olan sarı-lacivertliler Umut Nayir için görüşmelere başladı. Kanarya bu transferi ile takımda hem Türk rotasyonunu hem forvet rotasyonu oluşturmayı amaçlıyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Eyüpspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Umut Nayir için Fenerbahçe görüşmelere devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip Eyüpspor ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Deneyimli futbolcu Umut Nayir'in de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Ümraniyespor'da 33 resmi maça çıkan Umut Nayir bunların 30'unda müsabakaya ilk 11'de başladı. 2790 dakika sahada kalan oyuncu 18 gol, 3 asist ile skora katkı sağladı.