Umut Nayir, Süper Lig devinin yeni transferi oldu! Hayırlı uğurlu olsun

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona iyi bir kadroyla girmek adına transfer çalışmalarına başladı. Forvet hattında yıldız oyuncusu Enner Valencia'yı Internacionel'e kaptıran Fenerbahçe, bu transfer için önceliğini belirledi.

FENERBAHÇE'DE GÜNDEM UMUT NAYİR

Sarı-Lacivertliler, Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 17 gol atma başarısı gösteren Umut Nayir'i istiyor. Bonservisi Eyüpspor'un elinde olan Umut Nayir, 2022-23 sezonunda Süper Lig'de en çok gol atan yerli futbolcu unvanının sahibi olmuştu.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA



Öte yandan Eyüpspor cephesinden konuyla ilgili resmi açıklama geldi. TRT Spor'a konuşan Başkan Murat Özkaya, Fenerbahçe'nin Umut Nayir'e ilgisini doğruladı. Transferin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlanması bekleniyor. Umut Nayir 2018-19 sezonu başında 250 bin Euro karşılığında Osmanlıspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor forması ile tüm kulvarlarda 33 maça çıkan başarılı futbolcu Umut Nayir, bu karşılaşmalarda takımına 18 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.