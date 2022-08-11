İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2022 Perşembe / 14 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9455
  • EURO
    18,5532
  • ALTIN
    1033.07
  • BIST100
    2868.44
Spor

Umut Nayir, Ümraniyespor'da

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor, Eyüpspor'da forma giyen Umut Nayir'i kiralık olarak renklerine bağladı.

AA11 Ağustos 2022 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
ABONE OL

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan golcü futbolcu Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 29 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Nayir'i 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Umut'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.

Geçen sezonu Süper Lig'de Giresunspor'da geçiren Umut Nayir, sezon öncesinde Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor ile anlaştı.

Umut, kariyerinde o dönemki adıyla Osmanlıspor'un yanı sıra Beşiktaş, Bursaspor ile Giresunspor formalarıyla 84 kez Süper Lig maçına çıktı ve 16 kez fileleri havalandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.