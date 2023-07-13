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Spor

Umut Nayir ve Alexander Djiku, Fenerbahçe'nin yeni sezon kampına katıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Umut Nayir ve Alexander Djiku, takımın Rusya'da gerçekleştirdiği yeni sezon kampına katıldı.

IHA13 Temmuz 2023 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
Umut Nayir ve Alexander Djiku, Fenerbahçe'nin yeni sezon kampına katıldı
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Fenerbahçe'nin yeni transferleri Umut Nayir ve Alexander Djiku, takımın Rusya kampına katıldı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdürürken, yeni transferleri Alexander Djiku ve Umut Nayir de sabah antrenmanına katıldılar.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde takımın konakladığı otelin salonunda yapılan idmanda oyuncular iki gruba ayrıldı. Kızılyıldız maçında oynayan oyuncular rejenarasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptılar.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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