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Spor

Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması

Bu sezon Ümraniyespor forması ile üst düzey bir performans sergileyen 29 yaşındaki deneyimli santrafor Umut Nayir transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

11 Mayıs 2023 Perşembe 21:13 - Güncelleme:
Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması
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Adı Beşiktaş ile anılan Ümraniyesporlu futbolcu Umut Nayir, transfer iddialarıyla ilgili TRT Spor'a konuştu.

Umut Nayir yaptığı açıklamada, "Bireysel anlamda şikayet edeceğim bir durum yok. Performans olarak çok iyi geçiyor, gayet mutluyum." dedi.

BEŞİKTAŞ CEVABI

Beşiktaş iddialarını yanıtlayan Nayir, "Büyük takım hayali kuran biri değilim. Şu an için önceliğim bulunduğum takıma katkı vermek. Zaten Eyüpspor'un oyuncusuyum. Oradaki durumum ne olacak belli değil. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. Birçok kulüple adım geçiyor. Önceliğim performansım. O gün gelirse konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Murat Başkan ile sürekli iletişim halindeyiz. Süper Lig için çok yatırım yaptılar. İnşallah Eyüpspor'da Süper Lig'e çıkar ve orada iyi bir performans sergilerim. Milli takım forması giymek herkesin hayalidir. Bunu değerli kılacak şey sürekliliğin olması. Bu da benim performansıma bağlı." diye konuştu.

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