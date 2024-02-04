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Spor

Umut Nayir'den harika performans! 5 maçta 4 gol

Pendikspor'un ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Umut Nayir, kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

IHA4 Şubat 2024 Pazar 15:48 - Güncelleme:
Umut Nayir'den harika performans! 5 maçta 4 gol
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Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada kırmızı-beyazlıların 2. golünü ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Umut Nayir kaydetti. 30 yaşındaki forvet oyuncusu, bu golle birlikte Pendik formasıyla çıktığı 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 maçta 4 gol kaydetti.

Umut Nayir, daha önce ligde Beşiktaş ve Kasımpaşa maçlarında, Türkiye Kupası'nda da Antalyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı. Başarılı futbolcunun kırmızı-beyazlı formayla 1 de asisti bulunuyor.

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