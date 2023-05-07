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Spor

Umut Nayir'den ilk Hat-trick!

HangiKredi Ümraniyespor'un golcü yıldızı Umut Nayir, Sivasspor karşısında attığı 3 golle bu sezon ilk kez hat-trick yaparken, aynı zamanda ligdeki 15. golüne ulaştı.

IHA7 Mayıs 2023 Pazar 15:57 - Güncelleme:
Umut Nayir'den ilk Hat-trick!
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, 7. dakikada öne geçti. Sekidika'nın sol taraftan ceza sahasına çevirdiği topa ön direkte dokunan Umut, maçtaki ilk golü attı. İstanbul temsilcisi, etkili oyununu sürdürürken, sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sivasspor'un defans oyuncusu Murat Paluli'nin elle oynaması sonrası hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Umut Nayir, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda, Umut Nayir bir kez daha sahneye çıktı. Sağ taraftan gelişen atakta Kayode'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Muammer'den seken topu Umut, voleyle filelere göndermeyi başardı. Umut, 90+1. dakikada Kayode golünde de asist yaptı.

29 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'de 27 maçta görev alırken gol sayısını 15'e yükseltti. Öte yandan milli futbolcu bugünkü performansıyla Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

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