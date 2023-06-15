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Spor

Umut Nayir'den transfer açıklaması

Başarılı futbolcu Umut Nayir, Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu ve transfer iddialarına yanıt verdi.

15 Haziran 2023 Perşembe 22:36 - Güncelleme:
Umut Nayir'den transfer açıklaması
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Umut Nayir, Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Umut Nayir yaptığı açıklamada, "Forvet olmanın kendiliğinden getirdiği bir durum baskı unsuru. En gözde pozisyon olduğu için herkes sizden gol atmanızı bekliyor. Barış Alper için, benim için, Umut için ve Kenan için geçerli bu durum. Ben bir problem olarak görmüyorum bu durumu. Aksine hoşuma gittiğini söyleyebilirim." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer ile ilgili de konuşan Umut, "Milli forma her şeyden üstündür. Burada şahsi kariyerimle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Menajerlerime de kamp bitene kadar bana bilgi vermemelerini istedim." ifadelerini kullandı.

Umut Nayir ayrıca, "Letonya fiziki olarak güçlü bir takım. Daha önce bu tarz maçlarda yaşanan kayıplar sebebiyle birçok turnuvaya gidemedik. Takım olarak 'Buraya favori olarak geldiysek bunu hissettirmeliyiz' diyoruz. Buradaki laneti de Burak ağabeyin golüyle kırdığımızı düşünüyorum son maçta." açıklamasını yaptı.

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