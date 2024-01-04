Umut Nayir'e ayrılık için izin çıktı

Fenerbahçe'de santrfor oyuncularından Umut Nayir'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı ancak Dzeko ve Batshuayi'nin arkasında kalan Umut Nayir, İsmail Kartal'la görüşecek kiralık olarak ayrılmak istediğini iletti.

İSMAİL KARTAL'DAN AYRILIK İZNİ

Umut Nayir, İsmail Kartal'dan "EURO 2024'te yer almak istiyorum. Bunun için düzenli oynamam lazım" diyerek müsade istedi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 17 gol atan Umut Nayir, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada gol katkısı yapamadı.