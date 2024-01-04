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Spor

Umut Nayir'e ayrılık için izin çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak süre bulmakta oldukça zorlanan milli futbolcu Umut Nayir takımdan ayrılmak için izin istedi.

Sabah4 Ocak 2024 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Umut Nayir'e ayrılık için izin çıktı
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Fenerbahçe'de santrfor oyuncularından Umut Nayir'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı ancak Dzeko ve Batshuayi'nin arkasında kalan Umut Nayir, İsmail Kartal'la görüşecek kiralık olarak ayrılmak istediğini iletti.

İSMAİL KARTAL'DAN AYRILIK İZNİ

Umut Nayir, İsmail Kartal'dan "EURO 2024'te yer almak istiyorum. Bunun için düzenli oynamam lazım" diyerek müsade istedi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 17 gol atan Umut Nayir, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada gol katkısı yapamadı.

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