Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de belli oluyor. Kanarya'nın tecrübeli ismi Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz günlerde de 16 haftalık bebeğini kaybeden Umut Nayir'in devre arasında İstanbulspor'a kiralanması gündemde...

AYRILMAYA SICAK

Umut'un da EURO2024 kadrosunda yer almak için yarım sezonluğuna ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

REKABETTE ARKA PLANDA KALDI

Fenerbahçe'de Umut Nayir, 11 resmi maçta 118 dakika sahada kalabildi...

30 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla 33 resmi maçta 18 gol atmış, bu performansı Milli Takım kapılarını açmıştı.

Umut Nayir, bu yaz Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak deneyimli oyuncu, şu ana kadar Dzeko ve Batshuayi ile girdiği forma rekabetinde arka planda kaldı.