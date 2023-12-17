İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2023 Pazar / 5 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Umut Nayir'e sürpriz talip! Süper Lig ekibi düğmeye bastı
Spor

Umut Nayir'e sürpriz talip! Süper Lig ekibi düğmeye bastı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Umut Nayir'e Süper Lig'den sürpriz talip çıktı. Sarı lacivertlilerde süre almakta zorlanan oyuncunun EURO 2024 kadrosuna girebilmek için ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Sabah17 Aralık 2023 Pazar 14:48 - Güncelleme:
Umut Nayir'e sürpriz talip! Süper Lig ekibi düğmeye bastı
ABONE OL

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de belli oluyor. Kanarya'nın tecrübeli ismi Umut Nayir'e Süper Lig'den talip çıktı.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz günlerde de 16 haftalık bebeğini kaybeden Umut Nayir'in devre arasında İstanbulspor'a kiralanması gündemde...

AYRILMAYA SICAK

Umut'un da EURO2024 kadrosunda yer almak için yarım sezonluğuna ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

REKABETTE ARKA PLANDA KALDI

Fenerbahçe'de Umut Nayir, 11 resmi maçta 118 dakika sahada kalabildi...

30 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla 33 resmi maçta 18 gol atmış, bu performansı Milli Takım kapılarını açmıştı.

Umut Nayir, bu yaz Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak deneyimli oyuncu, şu ana kadar Dzeko ve Batshuayi ile girdiği forma rekabetinde arka planda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.