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Spor

Umut Nayir'in golleri galibiyete yetmiyor

Spor Toto Süper Lig'de ortaya koyduğu 7 gol, 2 asistlik performansla Ümraniyespor'un en skorer ismi olan Umut Nayir'in golleri kırmızı-beyazlılara çare olmadı. İstanbul temsilcisi, Umut'un rakip fileleri sarstığı 6 karşılaşmanın sadece 1'inden galip ayrıldı.

IHA24 Ocak 2023 Salı 15:31 - Güncelleme:
Umut Nayir'in golleri galibiyete yetmiyor
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Ümraniye temsilcisinin tek golü 78. dakikada Umut Nayir'den geldi. Umut, böylece ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkarmış oldu. 2 de asistli bulunan 29 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlıların en skorer oyuncusu konumunda yer alıyor.

Ancak Umut'un bu performansı da Ümraniyespor'un kötü gidişine çare olamadı.

Umut Nayir; ligde Kayserispor, Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor (2), Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Fenerbahçe ağlarını havalandırdı. Kırmızı-beyazlı takım ise söz konusu mücadelelerde sadece Alanyaspor'a karşı galip geldi. Kayserispor ve Hatayspor'la berabere kalan Ümraniyespor; Karagümrük, Başakşehir ile Fenerbahçe'ye de kaybetti.

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