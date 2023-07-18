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Spor

Umut Şenol'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, gerçekleşmeyen transferler hakkında açıklamalarda bulundu.

18 Temmuz 2023 Salı 01:04 - Güncelleme:
Umut Şenol'dan transfer açıklaması
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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, hedeflenen oyuncuların transfer edilememesiyle ilgili tepkiler üzerine paylaşım yaptı.

Kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi eleştiren Şenol şu sözleri kullandı:

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