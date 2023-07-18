Umut Şenol'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, hedeflenen oyuncuların transfer edilememesiyle ilgili tepkiler üzerine paylaşım yaptı.

Kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi eleştiren Şenol şu sözleri kullandı:

✅Bizim 2024-2025 sezonunda biri 37 biri 39 yaşında olacak iki oyuncuya yılda 13 milyon Euro net yani 20 milyon Euro brüt ödeme zorunluluğumuz yok

✅Gayrimenkullerimizi satıp günü kurtarmıyoruz.

✅Elimizde hala anlamlı ve fonksiyonel bir kripto para çıkarma kozumuz duruyor....