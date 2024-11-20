UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Karadağ'a tarihinde ilk kez kaybeden A Milli Takım, grupta 11 puanda kaldı. Galler'in İzlanda karşısında 4-1 kazanmasıyla milliler grubu ikinci sırada tamamladı. Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için play-off maçları oynayacak. A Milli Takım'ın play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

KURA ÇEKİMİ 22 KASIM'DA YAPILACAK

A Milli Takım'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi ise 22 Kasım'da yapılacak. Millilerin play-off'taki muhtemel rakipleri ise; İskoçya, Macaristan, Sırbistan ve Belçika olacak.