İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6229
  • EURO
    53,2169
  • ALTIN
    6653.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Unai Emery: Avrupa Ligi'ne her zaman çok minnettarım
Spor

Unai Emery: Avrupa Ligi'ne her zaman çok minnettarım

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından Avrupa kupalarının kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2026 Perşembe 01:45 - Güncelleme:
Unai Emery: Avrupa Ligi'ne her zaman çok minnettarım
ABONE OL

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, İngiliz ekibiyle İstanbul'da kazandığı UEFA Avrupa Ligi zaferini değerlendirdi.

Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasını değerlendiren Emery, "Bu harika bir şey." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde kendi rekorunu geliştiren İspanyol teknik adam, "Avrupa bize çok şey kattı. Avrupa'daki her turnuvaya, özellikle de Avrupa Ligi'ne her zaman çok minnettarım." sözlerini sarf etti.

Emery, "Bu yıl çok ciddi bir şekilde oynadık ve odaklanmıştık. Oyunculara, bu turnuvada hem istek hem de ciddiyete ihtiyacımız olduğunu söylüyordum. Sahada başrol oyuncusu olduğunuzu gösterin dedim ve onlar da bunu başardı." diye konuştu.

5. KEZ KAZANDI

İstanbul'a UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör olarak gelen Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, organizasyonda 5. kez kupayı kaldırdı.

4 şampiyonluğunu da İspanyol takımlarıyla yaşayan Emery, 2014, 2015, 2016'da Sevilla ile şampiyonluk yaşarken, 2021'de Villarreal'le mutlu sona ulaştı.

Tecrübeli teknik adam 2019'da Arsenal'le oynadığı finali ise Chelsea'ye 4-1 kaybetti.

ÖNERİLEN VİDEO

''Kızıma küfür etti'' deyip öldüresiye dövdü: Dehşet anları kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.