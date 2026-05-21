Unai Emery: Avrupa Ligi'ne her zaman çok minnettarım

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, İngiliz ekibiyle İstanbul'da kazandığı UEFA Avrupa Ligi zaferini değerlendirdi.

Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasını değerlendiren Emery, "Bu harika bir şey." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde kendi rekorunu geliştiren İspanyol teknik adam, "Avrupa bize çok şey kattı. Avrupa'daki her turnuvaya, özellikle de Avrupa Ligi'ne her zaman çok minnettarım." sözlerini sarf etti.

Emery, "Bu yıl çok ciddi bir şekilde oynadık ve odaklanmıştık. Oyunculara, bu turnuvada hem istek hem de ciddiyete ihtiyacımız olduğunu söylüyordum. Sahada başrol oyuncusu olduğunuzu gösterin dedim ve onlar da bunu başardı." diye konuştu.

5. KEZ KAZANDI

İstanbul'a UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör olarak gelen Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, organizasyonda 5. kez kupayı kaldırdı.

4 şampiyonluğunu da İspanyol takımlarıyla yaşayan Emery, 2014, 2015, 2016'da Sevilla ile şampiyonluk yaşarken, 2021'de Villarreal'le mutlu sona ulaştı.

Tecrübeli teknik adam 2019'da Arsenal'le oynadığı finali ise Chelsea'ye 4-1 kaybetti.