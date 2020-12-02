Unai Emery: Sivasspor güçlü bir takım, evimizdeki maçta bunu herkes gördü

DHA 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:32 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:32

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5'inci maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Villarreal'de teknik direktör Unai Emery ve futbolcu Francis Coquelin maç öncesi Yeni 4 eylül Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.

UNAİ EMERY: SİVASSPOR GÜÇLÜ BİR TAKIM



Sivasspor maçını kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Unai Emery, "Yenmek için çıkmamızın sebebi, her şeyi garantiye almak istiyoruz. Bu maçı yenersek gruptan çıkmamız da garantilenmiş olacak. Tabii ki Sivasspor için de çok kritik bir maç.

Bir anlamda, rakibimiz için daha önemli bir maç. Onlar için de iyisini isteriz ve Sivasspor'a çok saygı duyuyoruz. Biz koronavirüsle ilgili tüm önlemleri alıyoruz. Ama ne kadar önlem alırsak alalım virüs bir şekilde insanları bulabiliyor.

İnşallah rakibimizdeki koronavirüs çıkan futbolcular iyileşir en yakın zamanda. Sivasspor'un biz hangi futbolcularının koronavirüse yakalandığını bilmiyoruz. Sadece karşımıza hangi oyuncuları çıkarsa çıksın Sivasspor güçlü bir takım. Neleri yapabileceklerini biliyoruz. Evimizde oynadığımız maçta da bunu herkes gördü.

Ona göre biz de elimizden gelen en iyi oyunu göstereceğiz. Çünkü yarınki maç çok kritik bir maç. Biz maçta elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

FRANCİS COQUELİN: ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ OLACAK

Futbolcu Francis Coquelin ise çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Öncelikle bu maçın çok önemli bir maç olacağını biliyoruz. Kazanırsak gruptan çıkmış gibi bir şey olacak. Maçı yenmek için bir şansımız olduğunu düşünüyoruz.

Rakibimizin çok zor ve tehlikeli olduğunu da biliyoruz. Evimizde yaptığımız maçta bunu gördük. Bize 3 tane gol attılar. Bu bence çok önemli bir skordu rakibimiz için. Maça çıkacağız ve sonuç ne olursa olsun elimizden geleni yapacağız.

Koronavirüs sadece sporu değil bütün dünyayı etkiledi. Dolayısıyla bizim spor sektörü de etkilendi. Tabii ki bu gerçekleri yaşamak zorundayız. Şu anda dünyaya yayılmış bir pandemi var. Virüs vakalarıyla ilgili bir yorum yapamıyorum. Rakibimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, İnşallah yakın zamanda iyileşirler" diye konuştu.