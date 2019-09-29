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Ünal Karaman: Basel maçı çok zor olacak

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

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53 yaşındaki teknik adam, takımının zorluklardan çıktığını söyledi ve oyuncuların ellerinden geleni yaptığını söyledi.

"BÜYÜK DENİZLERİN DALGALARI..."

Takımının iyi bir performans göstediğini belirten Karaman, "Biz hiçbir maça farklı hazırlanmıyoruz. Çünkü göreve başladığımız andan itibaren aidiyet duygusu içinde hazırlanıyoruz. Şükürler olsun oyuncularımız hiç itiraz etmeden ne görev verirsek ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. İyi bir dönüş gösterdiler oyuncularımız. Arada bir zorluklar çıkabiliyor. Görünen o ki zorlukların üstesinden gelenlerde oyuncular oldu. İyi bir performans gösterdik. Sivas maçında bir mağlubiyetimiz var. Bazen büyük denizlerin dalgaları da alabora edebiliyor insanları. Onunla ilgili bir sorun yaşadık ama oyuncularım gereğini yaptılar." dedi.

"BASEL MAÇI ZOR BİR MAÇ"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Basel için de konuşan tecrübeli teknik adam, "Basel maçı zor bir maç. En iyi hazırlığı yapacağız. İşimizin zor olduğunu biliyorum ama bizim gibi futbol kültürü olan takımların ülkeye karşı da sorumluılukları var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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