Ünal Karaman: Beşiktaş'ı yenerek yeniden havaya girebiliriz
Sivas yenilgisi sonrasında namağlup unvanını kaybeden ve galibiyet hasreti 5 maça çıkan Trabzonspor geçmişi unuttu, Beşiktaş'a kilitlendi... Kritik maçı fırsat olarak gören Ünal Karaman, Kara Kartal'ı yenerek yeniden hava yakalayacaklarını düşünüyor.
Ligdeki 16 maçlık yenilmezlik serisi sona eren ve oynadığı son 5 resmi maçı kazanamayarak düşüşe geçen Trabzonspor, pazar günü sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Gerek yönetim, gerekse sportif açıdan sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman kritik karşılaşmayı büyük bir fırsat olarak görüyor. Üstelik nefes kesecek mücadelenin Trabzon'da olması da büyük bir avantaj.
'Rakiplerimiz farklı değil'
Geçen sezondan bu yana taraftarı önünde oynadığı 7 lig maçını da kaybetmeyen Karadeniz devinde tecrübeli çalıştırıcı, Siyah-Beyazlılar'a karşı alınacak tek bir galibiyetle camiadaki tüm kara bulutları dağıtacaklarına inanıyor. İdman öncesinde öğrencileriyle bu yönde kısa bir toplantı yapan Karaman'ın, "Geçen senenin çok uzağında bir görüntü sergiliyoruz. Ancak ligde rakiplerimiz de bizden çok farklı değil. Beşiktaş'ı yenerek yeniden havaya girebiliriz" dediği öğrenildi.
(Fanatik)
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