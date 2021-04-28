Ünal Karaman: En büyük üzüntüm, oyuncularımızın döktüğü alın terinin karşılığını alamaması

AA 28 Nisan 2021 Çarşamba 21:23 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 21:23

Ünal Karaman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Avrupa şampiyonu olan cimnastikçi Ferhat Arıcan, güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Süleyman Atlı'yı tebrik etti.

İyi oyun ortaya koydukları müsabakada puan kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydeden Karaman, şöyle konuştu:

"Uzun yoldan gelen oyuncularım, son derece hassas, dikkatli ve gayretli çalışmalar yaparak kulübümüzü bugünlere taşıdı. Ligde rahat bir konumda olmalarına rağmen birçok kulübün daha farklı davranabileceği yerde sağlam bir sporcu duruşuyla çalışarak, gayret göstererek, formalarına en iyi şekilde hizmet veren oyuncularım var. Basit hataların dışında doğrularından dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. En büyük üzüntüm, oyuncularımızın döktüğü alın terinin karşılığını alamama adına kaybedilen 2 puan var. Onun adına çok üzgünüm. Ama futbol, bunun için ilginç. Çalışmaya devam edeceğiz, yine disiplinli, gayretli olarak, kalan müsabakalarımızı en iyi şekilde tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarını yapacağız inşallah."