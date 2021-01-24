Ünal Karaman: Ersin'in Halil'e yaptığı hareket VAR'da izlenmeliydi

DHA 24 Ocak 2021 Pazar 22:02 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 22:02

Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, “Göztepe takımının belli bir oyun kültürü, karakteri var. Mücadelesi ön planda. Bugün de oyuncularım bu mücadeleyi verdiler. İkinci yarının başında yediğimiz gol motivasyonumuzu etkilemedi, aksine daha da yükseltti.

Doğru işler yaparak galip gelebilecek pozisyonları bulduk. Ancak değerlendiremedik. O golleri atamayınca yine talihsiz bir golle maçı tamamladık. Ceza sahası içinde oyuncuların ellerini kapatarak koşmalarını futbola aykırı buluyorum.

Kural koyucular buna dikkat etmeli. Oyuncumuz orada normal müdahalesini yapmak isterken elini saklayarak bunu yapması bize golü yedirdi. Maç berabere giderken Ersin’in Halil’e yaptığı bir hareket var. Maçın içinde görülmese bile VAR’da izlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Gayet iyi bir mücadele verdik. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bunun karşılığının 1 puan olması gerektiğini düşünüyorum. Alamadığımız için üzgünüz” diye konuştu.

“KENDİ YETİŞTİRDİĞİ ÇOCUKLARLA HEDEFE KOŞAN BİR GÖZTEPE BENİM HAYALİM”

Göztepe taraftarının takıma farklı bir aşkla bağlı olduğunu söyleyen Karaman, “Onların dönemi bizi daha güçlü kılacak. Bu hastalığın sona erip taraftarın futbolun içinde olması en büyük beklentimiz. Göztepe’nin hedefleri büyük olmalı. Anadolu’da farklı başarılar konuşulmalı.

Bizim bu sene herhangi bir sıkıntı yaşamadan ligi tamamlayıp, doğru dokunuşlarla yakın gelecekte farklı bir Göztepe düşünüyoruz. Bu sadece transfer değil. Tesis sorunlarının aşılması, faklı eğitimlerle gençlerin hizmet vermeye başlayacağı, kendi yetiştirdiği çocuklarla hedefe koşan bir Göztepe benim hayalim. Umuyorum ve bekliyorum ki Allah bize bu günleri nasip eder” şeklinde konuştu.