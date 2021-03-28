İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2021 Pazar / 15 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0815
  • EURO
    9,569
  • ALTIN
    450.126
  • BIST100
    1382.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ünal Karaman, Göztepe'de 4 futbolcudan vazgeçemedi
Spor

Ünal Karaman, Göztepe'de 4 futbolcudan vazgeçemedi

Süper Lig'de milli maç arasının ardından deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'un rakibi olacak Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman 4 futbolcudan vazgeçmedi.

DHA28 Mart 2021 Pazar 14:57 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 14:57
ABONE OL

Göreve resmen 21'inci haftada oynanan Beşiktaş maçıyla başlayan Karaman, kaleci İrfan Can, milli oyuncu Halil Akbunar, orta saha Nwobodo ve golcü Ndiaye'yi her maçta ilk 11'de oynattı. Bu futbolculara her maçta as kadroda şans veren Ünal Karaman, Soner Aydoğdu'ya da 10 karşılaşmada görevlendirdi.

Ndiaye, Ünal Karaman yönetiminde 4 gol atarken, Halil ise takımın en önemli kozu oldu. Kariyerinde ilk kez milli takıma davet edilen ve Norveç karşılaşmasında ilk kez forma giyen Halil Akbunar da Ünal Karaman'ın görev yaptığı sürede 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göz-Göz'de milli takımda yer alan Halil, Avusturya Milli Takımı'na davet edilen Zulj ile Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını terleten Mihojevic idmanda yer almadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.