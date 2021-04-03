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Spor

Ünal Karaman: İkinci yarı daha derli toplu oynadık

Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman kendileri açısından kıymetli bir puan elde ettiklerini belirtti.

DHA03 Nisan 2021 Cumartesi 17:06 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 17:06
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Süper Lig'in 32'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman kendileri açısından kıymetli bir puan elde ettiklerini belirtti.

Ligde yaptıkları son iki maçı kaybettiklerini hatırlatan Karaman, ilk yarıda iyi olmayan bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

Karaman, "İkinci yarı daha derli toplu oynayarak beraberliği bulduk. Teknik direktör değişiklikleri zaman zaman farklı motivasyonlar oluşturabilir, bu istekli takıma karşı ikinci yarıda attığımız gol ve pozisyonlar bizi mutlu etti. Her şeye rağmen oyuncuları oynadıkları oyun için tebrik ediyorum." diye konuştu.

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