Ünal Karaman, Milan Skoda ile özel olarak görüştü

AA 18 Haziran 2020 Perşembe 13:37 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 13:37

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 28. haftasında 22 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan ekip, idmanı şut çalışması ile tamamladı.

Karaman, Çek forvet Milan Skoda ile idmanda bir süre özel olarak görüştü.

Hafif sakatlığı bulunan Braian Samudio ve Ismael Diomande, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Yeşil-mavili ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.