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Ünal Karaman: Sonuna kadar mücadele ettik

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, oyuncularının tur ile birlikte galibiyeti de getirmelerinin taraftarlara bayram hediyesi olduğunu söyledi.

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Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı daha erken çevirebileceklerini belirterek, "Öncelikle uzaktan yakından gelip maç başından sonuna destekleyip moralimizi güçlü tutma adına en büyük alkışı hak eden taraftarlarımız oldu. İkinci teşekkür de oyuncularıma olsun. Gerçekten ağır bir programdan, yoğun sezon başı çalışmasından çıktılar. İlk maçların böyle önemli havada oynandığı ortam içerisinde hiçbiri kendini geri çekmeyip sonuna kadar mücadele ederek turu getirdiler. Tur ile birlikte galibiyeti de getirmeleri taraftara bayram hediyesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Rakibimiz zor, iyi, bizden daha hazır bir ekipti." diyen Karaman, "Gerçekten zaman zaman bizi çok zorladılar ama böyle müsabakalarda küçük dokunuşlarla küçük metre koşularında biraz daha özverili olmamız gerekiyor. Maçı daha erken çevirebilirdik. Her şeye rağmen bir gayret, samimiyet ve sonuna kadar mücadele var. Sahada dökülen alın teri var. Onun karşılığında da alınan tur var. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Penaltı kaçar, sorun yok"

Nwakaeme'nin penaltı kaçırmasına ilişkin bir soru üzerine Karaman, maçlarda çok penaltı kaçırdıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Olabilir. Saha içinde diğer pozisyonun kaçmasıyla çok farklı algılanacak bir durum değil. Oyuncularımız gole çevirme adına oraya gidiyorlar ama maç sonu ciddi yorgunluk üzerine gelen bir pozisyon. Bir dahaki sefere çok dikkatli oluruz. Antrenmanda yapmış olduğumuz çalışmalarda oldukça başarılı penaltılar atmıştı ama orada üst üste korner pozisyonlarında belki bir yorgunluğu oldu, o yorgunlukla yaptığı vuruştu belki. Rakip kalecinin de başarısı oldu. Asıl olan turun geçilmesiydi. Kaçan penaltı sonrasında atılan bir golün olması, tekrar maçın bırakılmaması, moral motivasyonun anında güçlü bir şekilde oyuncularda yaşanarak sağ bekimizin asistiyle sol bekin attığı gol var. Bunlar bizim için keyifli şeyler."

Karaman, oyuncularının inanılmaz özverisi, coşkusunun bulunduğunu ifade ederek, "Bizim en büyük güvencimiz bu. Umarım her geçen hafta üzerine koyarak gelişen bir oyun karakterini insani karakterlerle örtüştürdüğümüz zaman niyetlerinden şüphe etmeyecek şekilde bizleri en iyi şekilde temsil edecekler. Teşekkür ediyorum. Penaltı kaçar, sorun yok." şeklinde konuştu.

"Daha iyi noktalara getirecek"

Bireysel yetenekleri üzerine oyun kurgusu yaptıklarını ve rakibin yetenekleri üzerine oyun stratejisi belirlediklerini belirten Karaman, şunları söyledi:

"Kadromuzda iki santrforumuz var ve bugün ikisi de sahadaydı. Bu tercih meselesiydi. Oyun planımızı onun üzerine kurduk, genele bakıldığında başarılı oldu diyebiliriz. Rakibin de değerli oyuncuları var. Onlar da turu kazanma adına bir şey yapacaklar. Kendi oyun planımızı daha önceki sene nasıl oynamışsak yine benzer şekilde tuttuk. Girdiğimiz çok net bariz pozisyonlarda ikinci golü bulsak oyunu daha erken koparabilirdik. Bugün bu kadarını yapabildik. En büyük silahımız takım olma yolunda gayret, çabamız. Önümüzdeki haftalarda biraz daha koordinasyonu gelişmiş, güçlenmiş, biraz daha yeni gelen oyuncularla çalışma fırsatı bulmuş ve bu fırsatı takım olma yolunda olumlu kullanma adına çabamız olacak. Bu da ilerleyen haftalarda bizi çok daha iyi noktalara getirecek."

Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

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