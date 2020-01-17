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Spor

Ünal Karaman, Süper Lig'den aldığı iki teklifi açıkladı

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 2 resmi teklif alan Ünal Karaman, sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını söyledi.

17.01.2020  11:07 - Güncelleme: 17.01.2020  11:07

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra İzmir'de ailesi ile birlikte vakit geçiren teknik direktör Ünal Karaman'ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağı ifade edildi.

Karadeniz Gazete'de yer alan haber şu şekilde oldu...

Karaman'ın yakın çevresine 2 resmi teklif aldığını ifade ederek, "Sağolsunlar Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hem Antalyaspor hem de Malatyaspor'dan teklif aldım. Ama sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım" dediği belirtildi.

Ailesi ile birlikte İzmir'de zaman geçiren Karaman'a özellikle Malatyaspor yönetiminin büyük ısrarda bulunduğu kaydedildi. Fakat Karaman'ın gelecek sezon hedefleri olan bir takıma gideceği belirtildi. Hatta bu sezon şampiyon olması durumunda Bursaspor'un başına da geçebileceği öğrenildi.

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