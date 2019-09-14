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Ünal Karaman takımı uyardı

Ligde oynadığı son 15 maçta da yenilgi yüzü görmeyen, 2019-20 sezonunun ilk 3 haftasında topladığı 5 puanla 5'inci sırada yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, öğrencilerine uyarılarda bulundu.

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Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçı öncesi öğrencilerine uyarılarda bulundu.
 
Trabzonspor'da milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla devam eden çalışmalarda teknik heyet, özellikle geçiş oyununda dikkatli olmaları konusunda futbolculara uyarılarda bulundu.
 
Yapılan antrenmanlarda tüm oyunculardan kaybedilen topu takip etmelerini isteyen teknik direktör Ünal Karaman, "Saha içinde yerinizi kaybetmeyin. Rakibin geçişine müsaade etmeyin. Kaybettiğiniz topu takip etmezseniz Gençlerbirliği maçında kontradan golü yeriz. Herkes dikkatli olsun ve top rakipteyken çabuk şekilde herkes saha içerisindeki yerini alsın" uyarılarında bulundu.
 
(Yeni Şafak)

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