Ünal Karaman: Tatmin edici bir açıklama olması lazım

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Ümraniyespor'a 3-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, maçın ardından hakemleri sert sözlerle eleştirdi.

Ümraniyespor'un 2-1 öne geçtiği penaltı pozisyonunu eleştiren Ünal Karaman, şu sözleri kullandı;

''BU KADAR BASİT DEĞİL, ÇOK RAHATSIZIM!''

''Bu karşılaşmalarda bir kazanan, bir kaybeden olacak. Bugün biz kaybeden takım olduk. İçeride pozisyonlara tekrar bakıyorum. Arkadaşlar futbol oynuyoruz. Savunma oyuncularını iptal edelim o zaman. Bakıyorum, doğru bakmaya çalışıyorum. Zorluyorum, ikili mücadelede mi var faul, elle mi müdahale var. Hiçbir şey göremiyorum. Ümraniyespor'un galibiyetini küçümsemiyorum ama arkadaşlar yapmayın bunu!

''YAKIŞTIRAMIYORUM, DOĞRU BULMUYORUM!''

Beni ve camiamı tatmin edici bir açıklama olması lazım. Burada insanlar mücadele veriyor. Ceza alanı içinde savunma oyuncusu hiç mi müdahale etmeyecek? Yapmayın bunu! Son derece rahatsızım. Lig maçında başımıza geliyor, dönüyoruz yine aynısını burada yaşıyoruz. Kötü oynayıp kaybedebilirsiniz, onu da hazmederiz. Ama bu kararları yakıştıramıyorum. Doğru da bulmuyorum.''