27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6508
  • 6,176
  • 270.261
  • 105440
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ünal Karaman, Trabzonspor ile 'Üç Büyükler'e karşı başarılı sonuçlar aldı

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un şampiyonluklar yaşamış üç büyük takımı karşısında başarılı sonuçlar aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında oynadığı toplam 8 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile de deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk yarıyı kapadı.

Ligin ikinci yarısında İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı, Beşiktaş'ı da sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bordo-mavililer, bu sezon ise ligin 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken sahasında Beşiktaş'ı da 4-1 yendi.

- Sahasında fire vermedi

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sahasında söz konusu rakipleri karşısında hiç puan kaybı yaşamadı.

Karadeniz ekibi, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi, bu sezon da siyah-beyazlı takımı 4-1 yenerek 4 maçtan 12 puan çıkardı.

- 2 gol ortalaması

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 2,12 gol ortalamasıyla rakip kalede önemli bir oran yakaladı.

Karadeniz ekibi, 8 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.

- 26 sezon sonra 4 gol

Trabzonspor, 26 sezon sonra Beşiktaş karşısında ligde 4 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı 1993-94 sezonunda sahasında 4-2 mağlup yenmiş, o dönemde teknik direktör Ünal Karaman futbolcu olarak siyah-beyazlı takım karşısında mücadele etmişti.

- Şenol Güneş'ten 8 sezon sonra başarmıştı

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda görev yapan Şenol Güneş'in ardından Ünal Karaman yönetiminde bir sezonda üç büyük takımı yenme başarısı göstermişti.

Bordo-mavililer, geçen sezon Karaman ile sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 8 sezon sonra söz konusu rakipler karşısında 3'er puan hanesine yazdırmıştı.

- 4 sezonun en iyisi

Trabzonspor, ligin 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 9 puanla son 4 sezon içindeki en iyi başlangıcını yaptı.

Bordo-mavililer, aynı dönemlerde 2018-19 sezonunda 7 puan, 2017-2018 sezonunda 8 puan, 2016-2017 sezonunda ise 6 puan toplamıştı.

AFAD deprem öncesi-sonrası için uyardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Yakın arkadaşı anlattı: Cemal Kaşıkçı'nın fikirlerinden korktular

Yakın arkadaşı anlattı: Cemal Kaşıkçı'nın fikirlerinden korktular

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

Ve Terim'den beklenen kesik! 'İkiniz de...'

Ve Terim'den beklenen kesik! 'İkiniz de...'

ABD'den dikkat çeken karar: Katar'daki merkezi kapattı

ABD'den dikkat çeken karar: Katar'daki merkezi kapattı

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Çin'e gidecekler dikkat! Büyükelçilik'ten önemli hizmet

Çin'e gidecekler dikkat! Büyükelçilik'ten önemli hizmet

ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor

ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor
 

POPÜLER HABERLER

Taksiciye gasp dehşeti! Bu hale getirdiler

Taksiciye gasp dehşeti! Bu hale getirdiler

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

Vatandaşlar her yıl akın ediyor: Kuyruk 1 kilometreyi aştı

Vatandaşlar her yıl akın ediyor: Kuyruk 1 kilometreyi aştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA