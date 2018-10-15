Ünal Karaman, Trabzonspor'da iz bırakıyor

1966 yılında Konya’da doğan ve şu anda Trabzonspor'da teknik direktörlük görevini yürüten Ünal Karaman, bordo-mavili kulübün tarihine geçiyor. 1984-85 sezonunda Gaziantepspor’da profesyonel futbol yaşantısına başlayan ve 1999-2000 sezonuyla noktaladığı futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevine soyunan Ünal Karaman, 34 yıl önce atıldığı profesyonel futbol yaşantısının 15 yılını Trabzonspor’da geçirdi. 1990-91 ve 1998-99 sezonları arasında aralıksız 9 ayrı dönem Trabzonspor formasını giyen Karaman, 6 sezonda ise yardımcı antrenör, sportif direktör ve teknik direktör olarak bordo-mavili takımda görev aldı.

KULÜP TARİHİNDE 11 İSİMDEN BİRİ

Ünal Karaman, Trabzonspor’da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 isimden biri olarak da kulübün tarihinde kendine yer edindi. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota Arveladze Trabzonspor’da hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapan isimler olmuştu.

SON 5 YILIN EN İYİ TRABZONSPOR’U

Ligde son haftalarda çıkışa geçen Trabzonspor, ilk 8 haftalar değerlendirildiğinde teknik direktör Ünal Karaman ile birlikte son 5 yılın en iyi performansını sergiledi. Karaman yönetimindeki bordo-mavililer, 2018-19 sezonunun ilk 8 haftalık bölümde 13 puan topladı ve 14 puanlı 2013-14 sezonundan sonra en iyi performans sergiledi.

'15 YILDIR NEDEN TRABZONSPOR?'UN YANITI'

Trabzonspor tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan sayılı isimler arasında yer alan, 15 yıldır bordo-mavili kulübün içerisinde mesai harcayan ve taraftarlar tarafından da büyük saygı gören teknik direktör Ünal Karaman, 'neden Trabzonspor?' sorusuna ise, “Kendimizi Trabzonspor ile özdeşleştirdik. Trabzonspor ile beraber ete-kemiğe büründük. Trabzonspor bizim için bir direnişin sembolüdür. İşte bu yüzden Trabzonspor” yanıtını verdi.

KARAMAN’IN FUTBOLCULUK KARİYERİ

İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giyen Ünal Karaman, 1984'te Gaziantepspor'a transfer oldu. İlk kez burada 2’nci Lig'de oynarken Türkiye Milli Futbol Takımı formasını giyen Ünal Karaman, 1987'de Malatyaspor'a transfer oldu. Malatyaspor'da 1988'de lig üçüncülüğü yaşadı ayrıca A millî takımın orta sahasının da önemli isimlerinden biri olmayı başardı. 1990'da transfer olduğu Trabzonspor'da kariyerinin büyük bir bölümünde oynadıktan sonra, 1999'da transfer olduğu MKE Ankaragücü'nde bir yıl futbol yaşantısını sürdürdü ve 2000 yılında futbolu bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DA MİLLİ TAKIM SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-04 yılları arasında dünya 3’üncülüğünün elde edildiği dönemde Türkiye Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında Ümit Millî Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. 26 Eylül 2007'de Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Karaman, 24 Mart 2008 tarihinde Konyaspor'daki görevinden istifa etti. 2008 yılının Kasım ayında MKE Ankaragücü'nün başına geçen, 2008-09 sezonunun son iki haftasında tekrar Konyaspor’da göreve başlayan Ünal Karaman, 2009 Temmuz ayında ise Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirildi. 18 Şubat 2010 tarihinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olarak görev alan Karaman, Ocak 2013 tarihinde teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte istifa etti. Daha sonra sportif direktör olarak geri döndüğü Trabzonspor’da 4 Ekim 2013 günü görevinden istifa eden Karaman, 2014-15 sezonunu 1’inci Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un başında geçirdi, 2016 yaz sezonu döneminde 1’inci Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile iki yıllık anlaşma imzaladı. 2017-18 sezonunda Kardemir Karabükspor’da görev yapan Karaman son olarak ise 2018-19 sezonunun başında bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevini üstlendi.