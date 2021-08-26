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Spor

Ünal Karaman'dan forvet ve orta sahada rotasyon

Süper Lig'de ilk iki haftada Fraport Tav Antalyaspor'la berabere kalıp Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a yenilen ve oynadığı futbolla eleştirilen Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman değişime gidecek.

DHA26 Ağustos 2021 Perşembe 12:08 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 12:08
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Pazar günü Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılarda sergilenen olumsuz futbol nedeniyle deneyimli teknik adamın forvet ve orta alanda rotasyon yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Karaman'ın ileri uçta iki maçta verim alamadığı Jahovic'i kızağa çekeceği ifade edilirken, santrfor olarak Ndiaye'yi görevlendireceği kaydedildi.

Kanada ise Baku'yu yerleştirmeyi planlayan Ünal Karaman'ın orta sahada, Yeni Malatyaspor karşısında on birde görevlendirdiği Beykan'ı keseceği yerine Tijanic'e şans vereceği kaydedildi. Ünal Karaman'ın oyuncularını da uyardığı vurgulandı. Sivasspor karşılaşmasında herkesten en iyi mücadeleyi göstermesini isteyen Karaman'ın, "Sezonun ilk haftaları zorlu geçer ancak biz toparlanmalıyız. Sivasspor deplasmanında herkesten en iyisini bekliyorum" dediği kaydedildi. İzmir ekibinde sakatlıkları süren stoper Mihojevic ve sol bek Burekovic ise sakat.

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