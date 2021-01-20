Ünal Karaman'dan Göztepe'ye 2,5 yıllık imza

AA 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:26 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:26

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ünal Karaman'la sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Karaman ve ekibinin yarınki antrenmanla görevine başlayacağının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

A ve ümit milli futbol takımlarında görev yapan Karaman, kulüp kariyerinde Konyaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı.

Göztepe’nin sahasında Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip eden Ünal Karaman’ın yarın ilk idmanına çıkacağı belirtildi. Karaman, Pazar günü saat 19.00’da Göztepe’nin deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı müsabakada saha kenarında yer alacak.

