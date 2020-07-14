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Spor

Ünal Karaman'dan istifa sonrası ilk açıklama

Çaykur Rizespor'dan istifa eden Teknik Direktör Ünal Karaman, bu kararıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

DHA14 Temmuz 2020 Salı 15:07 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:07
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Çaykur Rizespor'daki görevinden istifa eden teknik direktör Ünal Karaman, "Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen; her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifâ eden kamu görevlilerinden, sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor’a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla” dedi.

Ünal Karaman, yeşil-mavili kulübe yayımladığı mesajla veda etti.

Kendisine destek veren herkese teşekkürlerini ileten Ünal Karaman, “Kulübümüzde 4 Mart 2020 tarihinde başladığımız teknik adam görevlerimizden ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen; her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifâ eden kamu görevlilerinden, sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor’a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla. Çaykur Rizespor sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

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