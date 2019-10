Basel karşısına Beşiktaş karşısındaki 11'den 4 değişiklikle çıktığının hatırlatılması üzerine Ünal Karaman, "Doğrudan bir rotasyon değildi. Joe'yu hiç kullanmayı düşünmemiştik. Alt adalesi bir hayli zordaydı, sıkıntıdaydı. Diğer oyuncularımız da ara ara kullandığımız oyunculardı. Genel manada oynanan oyundan memnunum. Golden hemen sonraki pozisyon, üzüleceğimiz pozisyon. Keşke olmasaydı ama başaramadık. Ama oynadağımız oyundan, mücadeleden memnunum." dedi.

"Gruptaki yerinizi nasıl görüyorsunuz?" sorusuna ise Karaman, "Kendi ligimizdeki müsabakayı zor görürken bu liglerde çok çok daha her maç her takım için zor. Bugün kazanabilirdik. Kazansaydık, daha farklı konuşabilirdik. Krasnodar bir hayli önem arz eden maç haline geldi. Getafe ile Basel, avantaj olarak önümüze geçtiler. Her maçı kazanmak için oynayacağız ve o gayreti göstereceğiz. Sonuçları hep beraber göreceğiz" yanıtını verdi.