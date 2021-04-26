Ünal Karaman'ın zor maçı

DHA 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:55 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:55

Göz-Göz'de bu sezon başarılı bir tablo ortaya çıkaran Ünal Karaman, bordo-mavili ekipte 1990-1999 yılları arası top koşturdu. Trabzonspor'da kaptanlık pazubandını takıp Karadeniz temsilcisiyle özdeşleşen Ünal Karaman, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında ise Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinde bulundu.

Bu sezon ilk yarının son haftasında Göztepe'de resmen göreve başlayan deneyimli teknik adam, 16 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılarla 6 galibiyet elde eden Karaman, 4 beraberlik ve 6 da mağlubiyet aldı. Trabzonspor maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Karaman, "Bizim için her maç çok önemli. Trabzonspor karşılaşmasında da elimizden gelen en iyi performansı ortaya koyacağız" dedi.

Hazırlıklarını sürdüren Göztepe sakatlığı bulunan Mihojevic maçta forma giyemeyecek.