Union Berlin, Bonucci'yi istiyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Juventus'tan Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmak istiyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Alman ekibinin 36 yaşındaki stoper için Juventus'la yaptığı görüşmelerde sona geldiği belirtildi.

Union Berlin ve Juventus'un transfer için anlaşmasının an meselesi olduğu ve transferin Alman ekibinin Bonucci'yle kişisel şartlarda anlaşmasına bağlı olduğu öne sürüldü.

Juventus ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Bonucci, geçen sezon İtalyan ekibinde 26 maçta sahaay çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.