İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2023 Salı / 23 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,106
  • EURO
    28,6754
  • ALTIN
    1621.63
  • BIST100
    6348.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Union Berlin, David Datro Fofana'yı kadrosuna kattı
Spor

Union Berlin, David Datro Fofana'yı kadrosuna kattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Chelsea'de forma giyen golcü oyuncu David Datro Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

İHA11 Temmuz 2023 Salı 14:24 - Güncelleme:
Union Berlin, David Datro Fofana'yı kadrosuna kattı
ABONE OL

Union Berlin, İngiliz temsilcisi Chelsea'den forvet oyuncusu David Datro Fofana'yı kiraladığını açıkladı.

Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin, Chelsea'den 20 yaşındaki forvet oyuncusu David Datro Fofana'nın kiralandığını açıkladı. Alman ekibinin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Chelsea'den David Datro Fofana ile 2023/2024 sezonu için anlaşma sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Fofana, "Union son yıllarda güçlü bir şekilde gelişti ve yeni sezonda onun bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım. Kulüp uzun süredir benim için çok çalıştı." diye konuştu.

Union Berlin Genel müdürü Oliver Ruhnert ise, "David'in hızı ve esnek hücum özellikleri bizim için önemli özellikler." dedi.

20 yaşındaki Fildişili futbolcu, geride kalan sezonda Chelsea formasıyla 16 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.