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Spor

Union Berlin deplasmanda tek golle kazandı

Union Berlin, Almanya Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Stuttgart'ı 1-0 yendi.

9 Ekim 2022 Pazar 23:02 - Güncelleme:
Union Berlin deplasmanda tek golle kazandı
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Bundesliga 9. hafta mücadelesinde Union Berlin, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi.

Mercedes Benz Arena'da oynanan mücadeleyi Union Berlin 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 76. dakikada Paul Jeackel kaydetti.

Stutgart'ta Guirassy, 82. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonuçla birlikte Union Berlin, ligde 20 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Stuttgart ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Union Berlin, Dortmund ile oynayacak. Stuttgart ise Bochum ile karşılaşacak.

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