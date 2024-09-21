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Spor

Union Berlin fişi erken çekti

Almanya Bundesliga 4. hafta maçında Union Berlin, sahasında Hoffenheim'i 2-1 mağlup etti.

21 Eylül 2024 Cumartesi 21:44 - Güncelleme:
Union Berlin fişi erken çekti
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Almanya Bundesliga 4. hafta maçında Union Berlin, sahasında Hoffenheim ile karşılaştı. An der Alten Försterei Stadı'nda oynanan maçı Union Berlin 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Tom Rothe, 6. dakikada ise Woo-Yeong kaydetti. Hoffenheim'ın tek golü 67. dakikada Marius Bülter'den geldi.

Hoffenheim'de sakatlığı bulunan Ozan Kabak, maç kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'den Hoffenheim'e transfer olan Attila Szalai ise maç kadrosunda kendine yer bulamadı.

Bu sonucun ardından Union Berlin puanını 8'e çıkardı. Hoffenheim ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Berlin ekibi, Mönchengladbach ile oynayacak. Hoffenheim ise Werder Bremen ile karşılaşacak.

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